Вальверде: Ми будемо говорити, що жили в один час з Мессі, як старші говорили про Ді Стефано

Головний тренер каталонської Барселони Ернесто Вальверде розповів про свої відчуття від спільної роботи з Ліонелем Мессі.

"Тренувати Мессі – це привілей, але іноді повсякденність не дозволяє у повній мірі насолоджуватися ним. Згодом це починає подобатися все більше.

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Мені дуже пощастило, адже я можу сказати, що тренував Лео. Ми будемо говорити, що жили в один час з Мессі, так, як зараз старші говорять про Ді Стефано", – сказав Вальверде у коментарі виданню Marca.

Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі було визнано найкращим гравцем 2019 року. Ця перемога зробила Мессі одноосібним рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" – шість проти п'яти у Кріштіану Роналду. Раніше він отримував приз в 2009, 2010, 2011, 2012 і 2015 роках.

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