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Мессі дебютував за Барселону в Лізі чемпіонів 15 років тому – ексклюзивні кадри з Донецька

13:07 376 Читать на русском
Мессі дебютував за Барселону в Лізі чемпіонів 15 років тому – ексклюзивні кадри з Донецька
Ліонель Мессі / Sport-english.com

Зірка Барселони Ліонель Мессі зробив свої перші футбольні кроки у Лізі чемпіонів 15 років тому в матчі проти Шахтаря.

Офіційний твіттер Ліги чемпіонів пригадав дебютний матч Ліонеля Мессі у найпрестижнішому європейському турнірі.

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Цікаво, що легендарний аргентинець вперше зіграв у Лізі чемпіонів 15 років тому саме на території України у виїзному матчі проти Шахтаря.

Нагадаємо, що "гірники" тоді сенсаційно переграли каталонського гранда (2:0), дубль на рахунку Джуліуса Агахови.

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