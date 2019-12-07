Мессі дебютував за Барселону в Лізі чемпіонів 15 років тому – ексклюзивні кадри з Донецька

Зірка Барселони Ліонель Мессі зробив свої перші футбольні кроки у Лізі чемпіонів 15 років тому в матчі проти Шахтаря.

Офіційний твіттер Ліги чемпіонів пригадав дебютний матч Ліонеля Мессі у найпрестижнішому європейському турнірі.

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Цікаво, що легендарний аргентинець вперше зіграв у Лізі чемпіонів 15 років тому саме на території України у виїзному матчі проти Шахтаря.

Нагадаємо, що "гірники" тоді сенсаційно переграли каталонського гранда (2:0), дубль на рахунку Джуліуса Агахови.

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