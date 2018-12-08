Вальверде – про каталонське дербі: На Барселону чекає випробування вогнем

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями напередодні матчу 15-го туру чемпіонату Іспанії з Еспаньйолом.

"Відстань між командами в таблиці чемпіонату не має значення. У таких матчах більше грають серцем, ніж головою. Еспаньйол дуже добре грає вдома. Винятком можна назвати тільки гру з Жироною.

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На Барселону чекає випробування вогнем. Не варто забувати, що нам важко даються виїзні зустрічі.

Сподіваюся, на стадіоні і на полі буде атмосфера поваги. На полі немає друзів. Потрібно провести матч, а потім привітати переможця. Навколо завжди більше галасу, ніж на полі", – цитує Вальверде AS

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