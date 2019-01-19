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Валенсія хоче орендувати в Атлетіко Калініча

13:47 167 Читать на русском
Валенсія хоче орендувати в Атлетіко Калініча
Нікола Калініч / фото із соцмереж

Колишній форвард Дніпра, а нині гравець Атлетіко Нікола Калініч невдовзі може змінити команду.

Валенсія розглядає можливість співпраці з хорватським нападником Ніколою Калінічем, повідомляє transfermarketweb.com.

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31-річний форвард може покинути Атлетіко через півроку перебування в таборі мадридського клубу, особливо на фоні чуток про прихід Альваро Морати з Челсі.

В складі валенсійців колишній гравець Дніпра може замінити Міши Батшуаї, чию оренду з Челсі "кажани" вирішили перервати.

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У нинішньому сезоні 31-річний Калініч провів за Атлетіко 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив три м'ячі і віддав один гольовий пас. Його контракт з клубом діє до літа 2021 року.

Теги
Іспанія Трансфери Нікола Калініч Нікола Калініч Валенсія Валенсія Атлетіко Атлетіко
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