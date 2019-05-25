toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ РБ ЛЕЙПЦИГ - БАВАРІЯ КАРПАТИ - ОЛІМПІК

Вальбуена оголосив, що залишить Фенербахче

25 травня 23:02 69 Читать на русском
Вальбуена оголосив, що залишить Фенербахче
Матьє Вальбуена / Turkish Football News

Півзахисник Фенербахче Матьє Вальбуена вже попрощався з уболівальниками турецької команди.

Матьє Вальбуена прийняв рішення покинути Фенербахче, виклавши відповідний допис у Twitter.

Кендзьора став пріоритетною трансферною ціллю Фенербахче

"Фенербахче назавжди залишиться в моєму серці", – підписав француз відкритий лист до вболівальників.

Угода 34-річного футболіста розрахована до 30 червня і не буде продовжена. Таким чином, Вальбуена залишає турецьку команду на правах вільного агента.

Атлетіко визначився з ціною на Калініча – гравець може перейти у Фенербахче

blog_ava
Україна U-20 – США U-20 – 2:1 – відео голів і огляд матчу
25 травня
11301
Теги
Матьє Вальбуена Матьє Вальбуена Фенербахче Фенербахче Туреччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
21
хв
Торіно
16:00
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук