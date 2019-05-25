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Вальбуэна объявил, что покинет Фенербахче

25 мая 23:02 22 Читати українською
Вальбуэна объявил, что покинет Фенербахче
Матье Вальбуэна / Turkish Football News

Полузащитник Фенербахче Матье Вальбуэна уже попрощался с болельщиками турецкой команды.

Матье Вальбуэна принял решение покинуть Фенербахче, выложив соответствующий сообщение в Twitter.

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"Фенербахче навсегда останется в моем сердце", – подписал француз открытое письмо болельщиков.

Соглашение 34-летнего футболиста рассчитано до 30 июня и не будет продлено. Таким образом, Вальбуэна оставляет турецкую команду на правах свободного агента.

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Матье Вальбуена Матье Вальбуена Фенербахче Фенербахче Турция
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