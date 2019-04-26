Кендзьора став пріоритетною трансферною ціллю Фенербахче

Захисник Динамо Томаш Кендзьора влітку може перебратися в чемпіонат Туреччини.

Польський захисник киян Томаш Кендзьора є однією з головних трансферних цілей Фенербахче, повідомляє портал Futbolarena.

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За інформацією джерела, турецький гранд вже почав попередні переговори про можливий трансфер 24-річного поляка, в якому клуб бачить ідеальний варіант для посилення правого флангу захисту.

Також Фенербахче хоче придбати і партнера Кендзьори по збірній Польщі Аркадіуша Реку, який виступає за Аталанту. Щодо 23-річного лівого захисника турки також вже почали переговори.

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В нинішньому сезоні Кендзьора провів за Динамо 21 матч в УПЛ, в яких забив 2 голи та віддав 3 гольові передачі.