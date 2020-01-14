Вакула та Кирюханцев вирушать на тренувальний збір з Шахтарем – у першій частині сезону вони грали за Маріуполь

Молоді футболісти, які виступали за Маріуполь на правах оренди, повернуться в донецький Шахтар.

Офіційний сайт Маріуполя повідомив, що захисник Ігор Кирюханцев та хавбек Владислав Вакула вирушать на зимовий тренувальний збір разом із Шахтарем, якому належать права на гравців.

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Обидва футболісти виступали за команду Олександра Бабича на правах оренди. У першій частині УПЛ 23-річний Кирюханцев зіграв 14 матчів і забив 2 голи, а в активі 20-річного Вакули 15 матчів, 3 голи та одна результативна передача.

Нагадаємо, що під час зимових зборів Шахтар планує провести 6 спарингів. Свій перший офіційний матч після зимової перерви "гірники" проведуть 20 лютого – вони зустрінуться з Бенфікою в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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