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Рома може замінити травмованого Дзаньйоло хавбеком Шахтаря

14 січня 10:41 5136 Читать на русском
Рома може замінити травмованого Дзаньйоло хавбеком Шахтаря
Маркос Антоніо / ФК Шахтар

Італійський клуб активізується на трансферному ринку в пошуках заміни Ніколо Дзаньйоло, який отримав важку травму.

Одним з кандидатів на заміну гравцю збірної Італії став хавбек Шахтаря Маркос Антоніо, інформує Il Messagero. Придивитися до 19-річного футболіста керівництву "вовків" порекомендував головний тренер команди Паулу Фонсека.

Дзаньйоло був прооперований після важкої травми

Також до списку потенційних новачків Роми потрапили Гонсало Вільяр (Ельче), Гаетано Кастровіллі (Фіорентина), Агустін Альмендра (Бока Хуніорс) та Орель Мангала (Штутгарт).

Нагадаємо, Ніколо Дзаньйоло отримав розрив хрестоподібних зв'язок коліна у матчі проти Ювентуса. Для відновлення молодій зірці Роми знадобиться 5-6 місяців.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар Головне Італія Рома Рома Трансфери Чемпіонату Італії Ніколо Дзаньйоло Ніколо Дзаньйоло Маркос Антоніо Маркос Антоніо
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