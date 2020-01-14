Вакула и Кирюханцев отправятся на тренировочный сбор с Шахтером – в первой части сезона они играли за Мариуполь

Молодые футболисты, которые выступали за Мариуполь на правах аренды, вернутся в донецкий Шахтер.

Официальный сайт Мариуполя сообщил, что защитник Игорь Кирюханцев и хавбек Владислав Вакула отправятся на зимний тренировочный сбор вместе с Шахтером, которому принадлежат права на игроков.

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Оба футболиста выступали за команду Александра Бабича на правах аренды. В первой части УПЛ 23-летний Кирюханцев сыграл 14 матчей и забил 2 гола, а в активе 20-летнего Вакулы 15 матчей, 3 гола и одна результативная передача.

Напомним, что во время зимних сборов Шахтер планирует провести 6 спаррингов. Свой первый официальный матч после зимнего перерыва "горняки" проведут 20 февраля – они встретятся с Бенфикой в ​​1/16 финала Лиги Европы.

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