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Вакула и Кирюханцев отправятся на тренировочный сбор с Шахтером – в первой части сезона они играли за Мариуполь

14 января 12:02 118 Читати українською
Вакула и Кирюханцев отправятся на тренировочный сбор с Шахтером – в первой части сезона они играли за Мариуполь
Владислав Вакула / ФК Мариуполь

Молодые футболисты, которые выступали за Мариуполь на правах аренды, вернутся в донецкий Шахтер.

Официальный сайт Мариуполя сообщил, что защитник Игорь Кирюханцев и хавбек Владислав Вакула отправятся на зимний тренировочный сбор вместе с Шахтером, которому принадлежат права на игроков.

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Оба футболиста выступали за команду Александра Бабича на правах аренды. В первой части УПЛ 23-летний Кирюханцев сыграл 14 матчей и забил 2 гола, а в активе 20-летнего Вакулы 15 матчей, 3 гола и одна результативная передача.

Напомним, что во время зимних сборов Шахтер планирует провести 6 спаррингов. Свой первый официальный матч после зимнего перерыва "горняки" проведут 20 февраля – они встретятся с Бенфикой в ​​1/16 финала Лиги Европы.

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Шахтер Шахтер Трансферы чемпионата Украины Мариуполь Мариуполь Игорь Кирюханцев Игорь Кирюханцев Владислав Вакула Владислав Вакула
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