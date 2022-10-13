Вадуц став головною сенсацією єврокубкового сезону. Ліхтенштейнська команда, яка виступає в другому швейцарському дивізіоні, вперше в історії князівства продерлась у груповий етап – і вже набрала там два очки. Прикро, що одне з них було завойоване у поєдинку з СК Дніпром-1.

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Перший матч проти Вадуца неприємно здивував українських вболівальників. Підопічні Олександра Кучера шикарно стартували, відкривши рахунок вже на 5-й хвилині зустрічі, однак після цього несподівано зупинились. Вадуц увімкнув високий пресинг, зруйнував структуру білд-апу "спортклубівців", відігрався на 26-й хвилині й забив другий гол після стандарту одразу по перерві. Був і ще один гол, який скасували через фол в атаці.

Загалом, команда Алессандро Манджаратті завдала 13 ударів по воротах і створила три явних гольових нагоди. Стільки ж мав і СК Дніпро-1, який зміг повернути реальний контроль над грою лише в останні 25 хвилин – в цей період вдалося і відігратись завдяки класній взаємодії Піхальонка з Довбиком, і створити низку 100-відсоткових гольових нагод. Тим не менш, реалізувати їх не вдалося.

Бойову нічию частково можна списати на недооцінку Вадуца з боку нашого колективу. СК Дніпро-1 аж надто відверто збавив оберти після раннього голу, що визнав навіть Артем Довбик. Разом з тим, варто не забувати і про тактичні причини невдачі.

Перш за все, Вадуц класно пресингував. Навіть на 70-х хвилинах ліхтенштейнці намагалися зустрічати дніпровців високо. Підопічні Алессандро Манджаретті накривали усі варіанти на чужій половині, а центрбеки активно підтискали цей блок. Дуже часто "спортклубівцям" залишали тільки варіант виносу на Довбика.

Крім того, цей колектив грамотно захищався у схемі 5-2-3 – в разі невдачі при тиску на білд-ап "жовто-чорних" Вадуц залишався прикритим позаду великою групою гравців.

Коли СК Дніпро-1 перейшов на гру в два нападники й підняв інтенсивність гри, супернику стало непереливки, однак це сталося вже наприкінці зустрічі – Вадуц банально втомився. Саме тому перед матчем у Ліхтенштейні за "жовто-чорних" дещо лячно.

З іншого боку, перевага в два очки над новачком Ліги конференцій і відрив у три від Аполлона дозволяють обійтись навіть нічиєю. Навряд чи підопічні Олександра Кучера на неї погодяться, але факт такої "свободи маневру" має заспокоювати гравців.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лучкевич (СК Дніпро-1)

Участь під сумнівом: Назаренко (СК Дніпро-1; сімейні обставини)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Вадуц – СК Дніпро-1

Вадуц: Бюхель – Гассер, Ізік, Трабер – Ульріх, Фоссо, Гаїч, Фер – Чічек – Сасере, Зуттер

СК Дніпро-1: Валеф – Танчик, Сваток, Сарапій, Бузанелло – Бабенко, Бланко – Гуцуляк, Когут, Амаш – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Українські вболівальники впевнені, що команда Олександра Кучера сильніша за замовчуванням, а для легкої перемоги достатньо просто не розслаблятись після забитих голів. Втім, існує підозра, що якоїсь великої переваги над Вадуцем у СК Дніпра-1 немає. Ліхтенштейнці компенсують певний брак класу й досвіду дуже серйозною тактичною підготовкою, особливо вміло працюючи в пресингу.

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Тим не менш, букмекери вважають фаворитами саме дніпровців. "Спортклубівці" зуміли переломити хід невдалого матчу в Кошіце й створили достатньо моментів для того, аби вирвати перемогу, а на вихідних вони ще й Зорю розгромили. При цьому Довбик після тріумфу заявив, що була проведена робота над помилками, а значить здивувати "жовто-чорних" Вадуц вже не зможе.

Ми прогнозуємо дуже важкий матч, однак ризикнемо поставити на перемогу Дніпра-1. У його складі виступають збірники, та і рівень спротиву в УПЛ вищий, ніж в другій швейцарській лізі – а СК йде в лідерах чемпіонату.. Крім того, наш колектив цікавіший у позиційній роботі – Вадуц же, при всіх чеснотах, має обмежені кадрові й тактичні можливості. Саме тому букмекери й стали на бік підопічних Олександра Кучера.

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