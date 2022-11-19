Гравець вирішив пожартувати, але тепер ніколи більше не зможе займатися футболом.

В третьому угорському дивізіоні трапився скандальний епізод в матчі резервних команд. Один з гравців – Крістіан Тот – взяв у дитини іграшковий пістолет і направив на бокового арбітра. Відповідні фото потрапили в мережу.

Судді не відразу помітили епізод і не розцінили той інцидент як погрозу, але внесли в рапорт. Дисциплінарний комітет вирішив довічно відсторонити Тота від футболу, повідомляє Nemzeti Sport. Крістіан взагалі не зможе займатися футбольною діяльністю.

"Я просто пожартував. Не було наміру завдати комусь шкоди. Це був пластиковий іграшковий пістолет, нічого особливого. Але я й подумати не міг, що це призведе до таких наслідків. Вийшло дуже тупо", – пояснив гравець.

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