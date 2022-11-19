Игрок решил пошутить, но теперь никогда больше не сможет заниматься футболом.

В третьем венгерском дивизионе произошел скандальный эпизод в матче резервных команд. Один из игроков – Кристиан Тот – взял у ребенка игрушечный пистолет и направил на бокового арбитра. Соответствующие фото попали в сеть.

Судьи не сразу заметили эпизод и не расценили инцидент как угрозу, но внесли в рапорт. Дисциплинарный комитет решил пожизненно отстранить Тота от футбола, сообщает Nemzeti Sport. Кристиан вообще не сможет заниматься футбольной деятельностью.

"Я просто пошутил. Не было намерения нанести кому-то вред. Это был пластиковый игрушечный пистолет, ничего особенного. Но я и подумать не мог, что это приведет к таким последствиям. Получилось очень тупо", – объяснил игрок.

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