"Ми допускали, але далеко не розраховували на такий результат. Ми виходили з того, що наша аргументація буде достатньо сильною. Як мінімум, українська команда зробила все, що було в її силах, щоб матч відбувся 17 чи 18 числа, відповідно до медичного протоколу УЄФА.

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Їхній головний аргумент полягав в тому, що українська сторона повинна була на наступний день забезпечити появу нової команди. Цю команду було б важко назвати національною збірною. Хто би не приїхав, яких би максимальних зусиль ми не доклали, якби цю команду вивів на поле не Андрій Шевченко, спортивна вартість цього матчу була би нульовою або близькою до того. Хоча це не аргумент, бо ми до останнього намагалися, розуміючи, що спортивна ціна цього поєдинку буде мінімальною, все ж таки, вимоги виконати.Навіть в тих умовах, в які ми були поставлені.

100% команда повинна була прибути з України, не контактувати зі складом, який був на той час в Люцерні, але, оскільки протокол УЄФА щодо матчів на виїзді дуже жорсткий, це забезпечити було неможливо. З точки зору того, що потрібно було здати тести, пройти ряд процедур, забезпечити чартер, перетин кордону і так далі. Це все було неможливо зробити в межах 24 годин. Якби ми мали 48 годин, ми би впорались.

Шанси у нас завжди є, враховуючи навіть всю специфіку (хто наші опоненти, де розташований спортивний арбітраж), ми зробимо все від нас залежне, щоб довести нашу правоту. Ми будемо просити дати нам можливість вирішити питання на футбольному полі. Для нас буде принциповим захистити інтереси наші, українського футболу та нашої держави", – сказав Запісоцький в ефірі програми Великий Футбол.

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