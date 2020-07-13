"В роздягальні було дуже гаряче": захисник Маріуполя розповів про розбір польотів після приниження від Олімпіка

Оборонець Маріуполя Сергій Чоботенко визнав, що моральний стан команди на матч проти Олімпіка (1:4) був далеко не ідеальним.

"Все пішло не так із самого початку, напевно, ще з розминки. На полі сьогодні була одна команда, і вона святкує заслужену перемогу.

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На розминці нічого такого не сталося, все було нормально. Просто тренер сказав, що коли ми зайшли в роздягальню, то він не побачив у команди ніякого азарту. Напевно, потім це перенеслося на поле. В роздягальні було дуже гаряче. Але не буду вдаватися в подробиці розмови з тренером. Це наша кухня і ми повинні з цим самі розібратися", – заявив Чоботенко в коментарі телеканалу "Футбол".

Додамо, що Маріуполь все ж має чудові шанси зберегти восьму сходинку УПЛ, яка дасть право поборотися за місце в Лізі Європи.

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