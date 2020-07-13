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"В роздягальні було дуже гаряче": захисник Маріуполя розповів про розбір польотів після приниження від Олімпіка

14:56 - Читать на русском
"В роздягальні було дуже гаряче": захисник Маріуполя розповів про розбір польотів після приниження від Олімпіка
Сергій Чоботенко / Сайт Маріуполя

Оборонець Маріуполя Сергій Чоботенко визнав, що моральний стан команди на матч проти Олімпіка (1:4) був далеко не ідеальним.

65’ Дмитро Мишньов
 
Тарас Завійський 8’
Максим Дегтярьов 14’
Тарас Завійський 30’
Максим Дегтярьов 55’
8’ Тарас Завійський
14’ Максим Дегтярьов
30’ Тарас Завійський
55’ Максим Дегтярьов
65’ Дмитро Мишньов

"Все пішло не так із самого початку, напевно, ще з розминки. На полі сьогодні була одна команда, і вона святкує заслужену перемогу.

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На розминці нічого такого не сталося, все було нормально. Просто тренер сказав, що коли ми зайшли в роздягальню, то він не побачив у команди ніякого азарту. Напевно, потім це перенеслося на поле. В роздягальні було дуже гаряче. Але не буду вдаватися в подробиці розмови з тренером. Це наша кухня і ми повинні з цим самі розібратися", – заявив Чоботенко в коментарі телеканалу "Футбол".

Додамо, що Маріуполь все ж має чудові шанси зберегти восьму сходинку УПЛ, яка дасть право поборотися за місце в Лізі Європи.

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Теги
Маріуполь Маріуполь Сергій Сергій Чоботенко Маріуполь - Олімпік
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