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"В раздевалке было очень жарко": защитник Мариуполя рассказал о разборе полетов после унижения от Олимпика

14:58 - Читати українською
"В раздевалке было очень жарко": защитник Мариуполя рассказал о разборе полетов после унижения от Олимпика
Сергей Чоботенко / Сайт Мариуполя

Защитник Мариуполя Сергей Чоботенко признал, что моральное состояние команды на матч против Олимпика (1:4) был далеко не идеальным.

65’ Дмитрий Мишнев
 
Тарас Завийский 8’
Максим Дегтярьов 14’
Тарас Завийский 30’
Максим Дегтярьов 55’
8’ Тарас Завийский
14’ Максим Дегтярьов
30’ Тарас Завийский
55’ Максим Дегтярьов
65’ Дмитрий Мишнев

"Все пошло не так с самого начала, наверное, еще с разминки. На поле сегодня была одна команда, и она празднует заслуженную победу.

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На разминке ничего такого не произошло, все было нормально. Просто тренер сказал, что когда мы зашли в раздевалку, то он не увидел у команды никакого азарта. Наверное, потом это перенеслось на поле. В раздевалке было очень жарко. Но не буду вдаваться в подробности разговора с тренером. Это наша кухня и мы должны с этим сами разобраться", – заявил Чоботенко в комментарии телеканалу "Футбол".

Добавим, что Мариуполь все же имеет отличные шансы сохранить восьмую строчку УПЛ, которая даст право побороться за место в Лиге Европы.

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Мариуполь Мариуполь Сергей Сергей Чоботенко Мариуполь - Олимпик
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