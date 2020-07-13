"В раздевалке было очень жарко": защитник Мариуполя рассказал о разборе полетов после унижения от Олимпика

Защитник Мариуполя Сергей Чоботенко признал, что моральное состояние команды на матч против Олимпика (1:4) был далеко не идеальным.

"Все пошло не так с самого начала, наверное, еще с разминки. На поле сегодня была одна команда, и она празднует заслуженную победу.

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На разминке ничего такого не произошло, все было нормально. Просто тренер сказал, что когда мы зашли в раздевалку, то он не увидел у команды никакого азарта. Наверное, потом это перенеслось на поле. В раздевалке было очень жарко. Но не буду вдаваться в подробности разговора с тренером. Это наша кухня и мы должны с этим сами разобраться", – заявил Чоботенко в комментарии телеканалу "Футбол".

Добавим, что Мариуполь все же имеет отличные шансы сохранить восьмую строчку УПЛ, которая даст право побороться за место в Лиге Европы.

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