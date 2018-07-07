В московському таксі приспали й обікрали футбольного оглядача BBC

Футбольного оглядача британського BBC приспали й обікрали в таксі у Москві.

"У поліцію надійшло повідомлення, про те, що до медичного закладу звернувся громадянин Великобританії. За його словами, близько 3.30 ранку він сів в автомобіль таксі, де невідомі запропонували йому каву.

ЧС-2018: вболівальник Саудівської Аравії у Москві заплатив за таксі 500 доларів

Після вживання напою він втратив свідомість, а коли прокинувся, виявив відсутність особистих речей", – повідомило Итерфаксу джерело у правоохоронних органах..

Чоловік 1974 року народження був футбольним оглядачем BBC. З банківської карти потерпілого зникли 500 фунтів, а загальний матеріальний збиток склав тисячу фунтів стерлінгів.

ЧС-2018: В Москві у колумбійського вболівальника вкрали 800 тисяч рублів

Нагадаємо, що це вже не перший випадок крадіжок у Москви. Раніше вболівальника збірної Колумбії обікрали на більш ніж 800 тисяч рублів.