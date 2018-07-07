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В московском такси усыпили и ограбили футбольного обозревателя BBC

16:19 75 Читати українською
В московском такси усыпили и ограбили футбольного обозревателя BBC
В московском такси усыпили и ограбили футбольного обозревателя BBC

Футбольного обозревателя британского BBC усыпили и ограбили в такси в Москве.

"В полицию поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение обратился гражданин Великобритании. По его словам, около 3.30 утра он сел в автомобиль такси, где неизвестные предложили ему кофе.

ЧМ-2018: болельщик Саудовской Аравии в Москве заплатил за такси 500 долларов

После употребления напитка он потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил отсутствие личных вещей", – сообщил Итерфаксу источник в правоохранительных органах

Мужчина 1974 года был футбольным обозревателем BBC. С банковской карты потерпевшего исчезли 500 фунтов, а общий материальный ущерб составил тысячу фунтов стерлингов.

ЧМ-2018: В Москве у колумбийского болельщика украли 800 000 рублей

Напомним, что это уже не первый случай воровства в Москву. Ранее болельщика сборной Колумбии обокрали на более чем 800 000 рублей.

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