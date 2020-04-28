В Испании только Реал не будет разрушен пандемией, – Капелло

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением относительно последствий коронавируса в испанском футболе.

"На месте Лаутаро Мартинеса я бы остался в Интере. Мне кажется, экономически в Испании есть только один клуб, который не будет разрушен пандемией. Не пострадают только Реал, Барселона и Атлетико заплатят большую цену.

Реал вынужден отложить трансфер Мбаппе

На трансферном рынке произойдет революция. В последнее время фигурировали абсурдные цифры. Мы вернемся к более адекватному уровню. Для исправления системы нужны умные менеджеры. Эгоизм может стать фатальным", – цитирует Капелло Gazzetta dello Sport.

К слову, итальянский специалист дважды возглавлял мадридский клуб – в сезонах 1996/97 и 2006/07. В обоих случаях Капелло вместе с Реалом одерживал победу в чемпионате Испании.

"Мессі – найкращий, а Зінченко – 8 балів з 10": Райо Вальєкано виховує юного українця – тут відмовляють навіть Реалу