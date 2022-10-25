Колишній десантник останні 9 місяців витратив на подорож до Катару. Сантьяго Санчес вийшов з Мадрида і планував дістатися в Доху до початку чемпіонату світу, перший матч якого відбудеться 20 листопада.

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Іспанець встиг подолати 15 країн та активно висвітлював свою пригоду в Instagram. Однак 1 жовтня публікації припинилися. Родина чоловіка повідомила, що теж втратила з ним зв'язок, інформує AP.

Варто зауважити, що це сталося вже наступного дня після перетину Санчесом державного кордону Ірану. Справою займається посол Іспанії в Тегерані, але за три тижні пошуки не дали жодного результату. Варто розуміти, що в Ірані наразі складне політичне становище, у країні були масові протести, які жорстоко придушили силовики.

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