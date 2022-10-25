Бывший десантник последние 9 месяцев потратил на путешествие в Катар. Сантьяго Санчес вышел из Мадрида и планировал добраться в Доху до начала чемпионата мира, первый матч которого состоится 20 ноября.

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Испанец успел преодолеть 15 стран и активно освещал свое приключение в Instagram. Однако 1 октября публикации прекратились. Семья мужчины сообщила, что тоже потеряла с ним связь, информирует AP.

Стоит заметить, что это произошло уже на следующий день после пересечения Санчесом государственной границы Ирана. Делом занимается посол Испании в Тегеране, но за три недели поиски не дали никакого результата. Стоит понимать, что в Иране сейчас сложное политическое положение, в стране были массовые протесты, которые жестоко подавили силовики.

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