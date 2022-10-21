За неповний місяць до початку чемпіонату світу в Катарі світовий футбол опинився на порозі великого скандалу.

Низка іранських гравців та футбольних діячів звернулися у ФІФА з проханням призупинити членство тамтешньої федерації. Це автоматично тягне за собою дискваліфікацію збірної з чемпіонату світу, який стартує вже 20 листопада.

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Причина такого звернення – жорстокість влади країни до народу. Нещодавно 22-річна Махсі Аміні померла після затримання іранської поліцією за неправильне носіння хіджаба. Це спричинило хвилю протестів по всій країні, під час яких було вбито понад 200 людей (з них більше 50 – діти).

Також у заяві йдеться, що жінок в Ірані не пускають на футбольні матчі, що є порушенням кодексу ФІФА. Футболісти також зазнають регулярних утисків з боку представників влади. "Жорстокість Ірану щодо власного народу досягла переломної точки та вимагає однозначного і твердого відмежування від спортивного світу", – вказано у зверненні, яке наводить Iran International English.

Нещодавно Іран викликав обурення усього цивілізованого світу, адже постачає Росії дрони-камікадзе, за допомогою яких агресори атакують Україну, знищують її інфраструктуру і громадян.

Нагадаємо, на ЧС-2022 Іран потрапив у групу B, де його суперниками стануть Англія, Уельс і США. Перший поєдинок на Мундіалі іранці повинні зіграти 21 листопада проти Англії.

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