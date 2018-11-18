toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІГА НАЦІЙ СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ІТАЛІЯ - ПОРТУГАЛІЯ

В Астані очікується аншлаг на матчі з Динамо

16:31 206 Читать на русском
В Астані очікується аншлаг на матчі з Динамо
Динамо / ФК Динамо Київ

Матч 5 туру групового етапу Ліги Європи Астана – Динамо повинен відбутись із вщент заповненими трибунами.

Астана на своєму офіційному сайті пропонує вболівальникам завчасно придбати квитки зі знижкою на матч проти київського Динамо, який стане останнім домашнім поєдинком для казахського клубу в 2018 році. "Жовто-сині" попереджають, що за добу до гри квитків, швидше за все, не буде. Астана Арена вміщує 30 тисяч глядачів.

Петряк: Хацкевич не взяв мене на перегляд, коли тренував дубль Динамо

Матч Астана – Динамо Київ відбудеться 28 листопада о 17:50 за київським часом. Обидві команди після 4 турів мають по 8 очок та лідирують в турнірній таблиці групи К.

У Києві на НСК Олімпійський на матчі були присутні 21 783 вболівальників.

Топ-5 найочікуваніших тренерських відставок: черговий шанс для Коноплянки та кінець ери Моурінью?

Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
до матчу
11
дн
:
1
год
:
12
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Астана - Динамо Динамо Динамо Астана Астана Ліга Європи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
7
хв
Швейцарія
21:45
Бельгія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук