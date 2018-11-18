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В Астане ожидается аншлаг на матче с Динамо

16:31 78 Читати українською
В Астане ожидается аншлаг на матче с Динамо
Динамо / ФК Динамо Киев

Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы Астана – Динамо должен состояться с полностью заполненными трибунами.

Астана на своем официальном сайте предлагает болельщикам заблаговременно приобрести билеты со скидкой на матч против киевского Динамо, который станет последним домашним поединком для казахского клуба в 2018 году. "Желто-синие" предупреждают, что за сутки до игры билетов, скорее всего, не будет. Астана Арена вмещает 30 тысяч зрителей.

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Матч Астана – Динамо Киев состоится 28 ноября в 17:50 по киевскому времени. Обе команды после 4 туров имеют по 8 очков и лидируют в турнирной таблице группы К.

В Киеве на НСК Олимпийский на матче присутствовали 21783 болельщиков.

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Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
до матча
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0
час
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13
мин
Динамо Киев
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