В Астане ожидается аншлаг на матче с Динамо

Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы Астана – Динамо должен состояться с полностью заполненными трибунами.

Астана на своем официальном сайте предлагает болельщикам заблаговременно приобрести билеты со скидкой на матч против киевского Динамо, который станет последним домашним поединком для казахского клуба в 2018 году. "Желто-синие" предупреждают, что за сутки до игры билетов, скорее всего, не будет. Астана Арена вмещает 30 тысяч зрителей.

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Матч Астана – Динамо Киев состоится 28 ноября в 17:50 по киевскому времени. Обе команды после 4 туров имеют по 8 очков и лидируют в турнирной таблице группы К.

В Киеве на НСК Олимпийский на матче присутствовали 21783 болельщиков.

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