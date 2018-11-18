Петряк: Хацкевич не взяв мене на перегляд, коли тренував дубль Динамо

Гравець Ференцвароша Іван Петряк розповів у програмі "Моя гра" з Аллою Бублій, що не зміг переконати у своїй майстерності наставника Динамо Олександра Хацкевича.

"В кінці десятого класу мене запросили на фінал чемпіонату України, який проходив в київському РУФК. У нас була хороша команда, яку тренував Деревінський Олег Михайлович, який свого часу, до речі, судив матчі Прем'єр-Ліги.

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У дубля Динамо тренером був Олександр Хацкевич, який після матчу шістьох хлопців з нашої команди взяв на перегляд. Мене ні. Я так це запам'ятав. Начебто добре грав, думав, буду на коні, а виявилося – під конем.

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Але Олег Михайлович зателефонував і сказав, що є кілька варіантів, серед яких – донецький Металург і Зоря. Дублі, звичайно. Після школи я поїхав, пройшов двотижневий перегляд і зміг закріпитися в Зорі. Батько приїхав, контракт підписали", – цитує Петряка Footballua.tv.