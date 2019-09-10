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В Англії захисник двічі поспіль відзначився ударом з кутового – епічне відео

11:37 800 Читать на русском
В Англії захисник двічі поспіль відзначився ударом з кутового – епічне відео
Джо Джейкобсон / Фото: twitter.com/joe_jacobson

Захисник Уіком Вондерерс Джо Джейкобсон став автором хет-трику у матчі 7-го туру чемпіонату Англії у Лізі 1 з Лінкольн Сіті (3:1).

Джейкобсон відкрив рахунок на 5-й хвилині, перекинувши м'яч через стінку при виконанні штрафного удару. На 36-й хвилині він збільшив розрив у рахунку, відзначившись прямим ударом з кутового. У другому таймі захисник оформив хет-трик, знову точно пробивши безпосередньо з кутового.

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32-річний Джейкобсон є вихованцем Кардіфф Сіті, а за Уіком Вондерерс виступає з 2014 року. У нинішньому сезоні він взяв участь в семи матчах Першої ліги (всі – в основному складі), в яких став автором чотирьох забитих м'ячів (один – з пенальті).

Уіком, набравши 15 очок, займає перше місце у турнірній таблиці Першої ліги.

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