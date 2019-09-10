toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

В Англии защитник дважды подряд отличился ударом с углового – эпическое видео

11:38 15 Читати українською
В Англии защитник дважды подряд отличился ударом с углового – эпическое видео
Джо Джейкобсон / Фото: twitter.com/joe_jacobson

Защитник Уиком Уондерерс Джо Джейкобсон стал автором хет-трика в матче 7-го тура чемпионата Англии в Лиге 1 с Линкольн Сити (3:1).

Джейкобсон открыл счет на 5-й минуте, перебросив мяч через стенку при выполнении штрафного удара. На 36-й минуте он увеличил разрыв в счете, отметившись прямым ударом с углового. Во втором тайме защитник оформил хет-трик, снова точно пробив непосредственно с углового.

Акинфенва попал в Книгу рекордов Гиннеса

32-летний Джейкобсон является воспитанником Кардифф Сити, а за Уиком Уондерерс выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Первой лиги (все – в основном составе), в которых стал автором четырех забитых мячей (один – с пенальти).

Уиком, набрав 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.

Католик із Ольстера, Ікона Ноттінгема та Лестера: Криміналіст, який повернув Селтік на вершину, нарешті опинився вдома

blog_ava
"Коломойский не хотел давать взятки", – Кварцяный сделал смелое заявление
06:30
550
Теги
Англия Уиком Уиком
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
39
мин
Украина U-21
18:30
Мальта U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук