В Англии защитник дважды подряд отличился ударом с углового – эпическое видео

Защитник Уиком Уондерерс Джо Джейкобсон стал автором хет-трика в матче 7-го тура чемпионата Англии в Лиге 1 с Линкольн Сити (3:1).

Джейкобсон открыл счет на 5-й минуте, перебросив мяч через стенку при выполнении штрафного удара. На 36-й минуте он увеличил разрыв в счете, отметившись прямым ударом с углового. Во втором тайме защитник оформил хет-трик, снова точно пробив непосредственно с углового.

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32-летний Джейкобсон является воспитанником Кардифф Сити, а за Уиком Уондерерс выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Первой лиги (все – в основном составе), в которых стал автором четырех забитых мячей (один – с пенальти).

Уиком, набрав 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.

We've heard back from the Dubious Goals Panel...



IT'S A HAT-TRICK! https://t.co/HgBnmO9WSg — Wycombe Wanderers (@wwfcofficial) 9 вересня 2019 р.

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