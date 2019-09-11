УЄФА визначився з назвою третього єврокубка – турнір стартує у сезоні 2021/2022

УЄФА продовжує працювати над запровадженням ще одного клубного турніру, який буде третім за рангом після Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Новий турнір має стартувати із сезону 2021/2022 і, ймовірно, називатиметься Лігою конференцій, повідомляє Sport Bild. Однак, остаточно назву нового турніру ще не затверджено. Рішення має прийняти виконком УЄФА.

УЄФА офіційно затвердив формат третього єврокубка

Змагання матиме такий же формат, що і Ліга Чемпіонів: груповий етап (32 команди), 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, півфінал та фінал. Особливістю є те, що перед стадією 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-оф між командами, що посіли треті місця в групах Ліги Європи та другі місця в групі Ліги конференцій. Також переможець третього єврокубка матиме гарантовану путівку у груповий етап Ліги Європи наступного сезону.

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До слова, новий турнір гарантує, що на груповому етапі єврокубків будуть представлені щонайменше 34 асоціації (зараз мінімум 26). Новий турнір буде відкритий для всіх національних асоціацій. Всі асоціації збережуть ті ж сумарні квоти, що і зараз.