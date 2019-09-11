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УЕФА определился с названием третьего еврокубка – турнир стартует в сезоне 2021/2022

13:11 267 Читати українською
УЕФА определился с названием третьего еврокубка – турнир стартует в сезоне 2021/2022
Александер Чеферин (посередине) / фото: ФК Шахтер

УЕФА продолжает работать над введением еще одного клубного турнира, который будет третьим по рангу после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Новый турнир должен стартовать с сезона 2021/2022 и, вероятно, будет называться Лигой конференций, сообщает Sport Bild. Однако, окончательно название нового турнира еще не утверждено. Решение должен принять исполком УЕФА.

УЕФА официально утвердил формат третьего еврокубка

Соревнование будет иметь такой же формат, что и Лига Чемпионов: групповой этап (32 команды), 1/8 финала, 1/4 финала, полуфинал и финал. Особенностью является то, что перед стадией 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф между командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы и вторые места в группе Лиги конференций. Также победитель третьего еврокубка будет иметь гарантированную путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.

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К слову, новый турнир гарантирует, что на групповом этапе еврокубков будут представлены по меньшей мере 34 ассоциации (сейчас минимум 26). Новый турнир будет открыт для всех национальных ассоциаций. Все ассоциации сохранят те же суммарные квоты, что и сейчас.

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