Президент Ювентуса Аньєллі переобраний головою Асоціації європейських клубів

Італійський фахівець керуватиме асоціацією ще чотири роки.

Асоціація європейських клубів (ECA) провела вибори керівництва на період з 2019 по 2023 рр. Президентом Асоціації переобраний президент Ювентуса Андреа Аньєллі.

Віце-президентами організації стали Педро Лопес Хіменес (Реал), Едвін ван дер Сар (Аякс), Даріуш Медускі (Легія Варшава), Акі Ріїхілахті (ХІК, Фінляндія).

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Вперше Андреа Аньєллі був обраний керівником ЕСА в 2017 році. На цій посаді він змінив голову правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге, який очолював Асоціацію від моменту її заснування у 2008 році.

Відзначимо, що в Асоціацію європейських клубів входять три українські клуби: Динамо, Шахтар і Чорноморець.

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