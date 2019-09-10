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Президент Ювентуса Аньєллі переобраний головою Асоціації європейських клубів

14:21 22 Читать на русском
Президент Ювентуса Аньєллі переобраний головою Асоціації європейських клубів
Андреа Аньєллі / ФК Ювентус

Італійський фахівець керуватиме асоціацією ще чотири роки.

Асоціація європейських клубів (ECA) провела вибори керівництва на період з 2019 по 2023 рр. Президентом Асоціації переобраний президент Ювентуса Андреа Аньєллі.

Віце-президентами організації стали Педро Лопес Хіменес (Реал), Едвін ван дер Сар (Аякс), Даріуш Медускі (Легія Варшава), Акі Ріїхілахті (ХІК, Фінляндія).

Аньєллі виступив проти реформи Клубного чемпіонату світу та планує започаткувати новий турнір

Вперше Андреа Аньєллі був обраний керівником ЕСА в 2017 році. На цій посаді він змінив голову правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге, який очолював Асоціацію від моменту її заснування у 2008 році.

Відзначимо, що в Асоціацію європейських клубів входять три українські клуби: Динамо, Шахтар і Чорноморець.

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Теги
Андреа Аньєллі Світ Едвін ван дер Сар Едвін ван дер Сар Ювентус Ювентус Карл-Хайнц Румменігге Асоціація європейських клубів (ЕСА)
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