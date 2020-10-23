Півзахисник Вест Хема продовжує отримувати привітання на честь свого 31-річчя.

Сьогодні, 23 жовтня, Андрій Ярмоленко святкує своє 31-річчя. До привітань лідера збірної України долучився і головний футбольний орган Європи.

Ярмоленко отримав привітання з днем народження від Вест Хема, який пригадав класний гол українця у ворота Челсі

УЄФА на своїй сторінці в Instagram опублікував відео гола Андрія п'ятою у ворота Швейцарії в рамках першого раунду Ліги націй. "Хто з гравців творить магію? З днем народження, Ярмоленко", – вказано у дописі під відео.

У нинішньому сезоні АПЛ український хавбек взяв участь у трьох матчах.

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