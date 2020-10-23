УЕФА поздравил Ярмоленко с днем рождения, вспомнив его техничный гол за сборную Украины
Полузащитник Вест Хэма продолжает получать поздравления в честь своего 31-летия.
Сегодня, 23 октября, Андрей Ярмоленко празднует свое 31-летие. К поздравлениям лидера сборной Украины присоединился и главный футбольный орган Европы.
Ярмоленко получил поздравления с днем рождения от Вест Хэма, который вспомнил классный гол украинца в ворота Челси
УЕФА на своей странице в Instagram опубликовал видео гола Андрея пяткой в ворота Швейцарии в рамках первого раунда Лиги наций. "Кто из игроков творит магию? С днем рождения, Ярмоленко", – указано в заметке под видео.
В нынешнем сезоне АПЛ украинский хавбек принял участие в трех матчах.
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