Союз європейських асоціацій знову розглядає варіант зміни формату багатостраждального чемпіонату Європи, перенесеного на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Таким інсайдом поділився голова правління мюнхенської Баварії Карл-Хайнц Румменігге.

"Ми повинні не забувати, що ідея зі спеціальним форматом турніру виникла ще до появи коронавірусу. Це була ініціатива Єврокомісії (вищий орган виконавчої влади ЄС – Футбол 24), яка хотіла, щоб футбол показали по всій Європі.

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Та я знаю, що президент УЄФА Александер Чеферін, який неймовірно обережний із коронавірусом, роздумує над тим, що зараз доцільніше було б зіграти турнір лише в одній країні. Звісно, він матиме окрему концепцію дотримання гігієни", – цитує функціонера The Guardian із посиланням на Muenchner Merkur/TZ.

Нагадаємо, що попередньо форум повинен мати 12 міст-господарів у різних куточках Європи. Остаточне рішення щодо формату Євро-2020 УЄФА, найімовірніше, ухвалить у березні.

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