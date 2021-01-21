"Мы должны не забывать, что идея со специальным форматом турнира возникла еще до появления коронавируса. Это была инициатива Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС – Футбол 24), которая хотела, чтобы футбол показали по всей Европе.

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Но я знаю, что президент УЕФА Александер Чеферин, который невероятно осторожен с коронавирусом, размышляет над тем, что сейчас целесообразнее было бы сыграть турнир только в одной стране. Конечно, он будет иметь отдельную концепцию соблюдения гигиены", – цитирует функционера The Guardian со ссылкой на Muenchner Merkur/TZ.

Напомним, что предварительно форум должен иметь 12 городов-хозяев в разных уголках Европы. Окончательное решение относительно формата Евро-2020 УЕФА, скорее всего, примет в марте.

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