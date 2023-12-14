Дисциплінарний комітет УЄФА ухвалив рішення застосувати санкції до України за мотивами поєдинку 10 туру кваліфікації на Євро-2024 проти Італії (0:0).

УЄФА розглянув порушення, які були зафіксовані 20 листопада під час матчу Україна – Італія за вихід на чемпіонат Європи-2024. У середу, 13 грудня, Союз європейських футбольних асоціацій виніс вердикт.

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УАФ оштрафована на 20 тисяч євро за расистську поведінку уболівальників збірної України. Також збірна України покарана частковим закриттям стадіону. На наступному домашньому матчі "синьо-жовтих" УАФ зобов'язана закрити частину арени мінімум на 5 тисяч місць, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Україна – Італія завершився з рахунком 0:0. На останніх хвилинах підопічні Сергія Реброва претендували на пенальті, однак арбітр не відреагував на падіння Михайла Мудрика. Як наслідок, "синьо-жовті" зіграють у плей-офф, де їхнім суперником стане Боснія і Герцеговина, а у випадку успіху – переможець гри між Ізраїлем та Ісландією.

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