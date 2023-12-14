Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение применить санкции к Украине по мотивам поединка 10 тура квалификации на Евро-2024 против Италии (0:0).

УЕФА рассмотрел нарушения, зафиксированные 20 ноября во время матча Украина – Италия за выход на чемпионат Европы-2024. В среду, 13 декабря, Союз европейских футбольных ассоциаций вынес вердикт.

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УАФ оштрафована на 20 тысяч евро за расистское поведение болельщиков сборной Украины. Также сборная Украины наказана частичным закрытием стадиона. На следующем домашнем матче "сине-желтых" УАФ обязана закрыть часть арены минимум на 5 тысяч мест, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина – Италия завершился со счетом 0:0. На последних минутах подопечные Сергея Реброва претендовали на пенальти, однако арбитр не отреагировал на падение Михаила Мудрика. Как следствие, "сине-желтые" сыграют в плей-офф, где их соперником станет Босния и Герцеговина, а в случае успеха – победитель игры между Израилем и Исландией.

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