УЄФА оштрафував Селтік на пристойну суму

Селтік отримав покарання за поведінку вболівальників під час домашнього матчу 3-го туру Ліги Європи проти Лаціо.

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував Селтік на 15 тисяч євро за нецензурні кричалки фанатів і банер з італійським диктатором Беніто Муссоліні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Зазначимо, що на банері зображений страчений Муссоліні. Раніше повідомлялось, що ця акція став відповіддю на те, що перед грою вболівальники римлян демонстрували фашистські вітання в місті. Лаціо за підсумками гри оштрафований на 10 тисяч євро.

Нагадаємо, той матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи завершився перемогою Селтіка (2:1). До слова, команда Шведа очолює групу E, маючи в активі 10 очок, Лаціо посідає третє місце з 3 пунктами.

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