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УЄФА оштрафував Селтік на пристойну суму

19:08 200 Читать на русском
УЄФА оштрафував Селтік на пристойну суму
Фанати Селтіка / SNS Group

Селтік отримав покарання за поведінку вболівальників під час домашнього матчу 3-го туру Ліги Європи проти Лаціо.

67’ Райан Крісті
89’ Крістофер Жульєн
 
Мануель Лаццарі 40’
40’ Мануель Лаццарі
67’ Райан Крісті
89’ Крістофер Жульєн

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував Селтік на 15 тисяч євро за нецензурні кричалки фанатів і банер з італійським диктатором Беніто Муссоліні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Зазначимо, що на банері зображений страчений Муссоліні. Раніше повідомлялось, що ця акція став відповіддю на те, що перед грою вболівальники римлян демонстрували фашистські вітання в місті. Лаціо за підсумками гри оштрафований на 10 тисяч євро.

Нагадаємо, той матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи завершився перемогою Селтіка (2:1). До слова, команда Шведа очолює групу E, маючи в активі 10 очок, Лаціо посідає третє місце з 3 пунктами.

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Теги
Ліга Європи УЄФА Селтік - Лаціо Лаціо Лаціо Селтік Селтік
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