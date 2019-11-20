Швед може покинути Селтік вже в січні, – ЗМІ

Український півзахисник Мар'ян Швед досі не зумів закріпитися у складі Селтіка.

Шотландська газета The Scotsman склала рейтинг з 10 гравців "кельтів", які можуть покинути Селтік парк в січні. На 9-у місці цього списку опинився гравець національної збірної України Мар'ян Швед.

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Як відзначають журналісти, йдеться про тих гравців, які не знайшли себе в команді і тих, щодо яких є зацікавленість з боку інших клубів.

Крім Мар'яна в списку присутні Одсонн Едуард, Келвін Міллер, Ебу Куассі, Скотт Сінклер, Льюїс Морган, Крістофер Аєр, Джек Хендрі, Крейг Гордон і на першій позиції – воротар Конор Хазард.

Щодо Шведа журналісти The Scotsman пишуть, що він сподівається на ігровий час, адже майже не виходив на поле в цьому сезоні. Якщо так буде і надалі, то оренда може стати поштовхом для того, щоб отримати практику і довести свою користь.

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