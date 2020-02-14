УЄФА оголосив про рекорд заявок на квитки на матчі Євро-2020 – попит в 10 разів перевищує можливості стадіонів

Фанати готові забезпечити аншлаги на кожному матчі фінальної стадії Євро-2020.
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив про рекордну кількість заявок на квитки на матчі форуму.
УАФ офіційно затвердила міста, в яких збірна України зіграє перед Євро-2020
В рамках двох етапів подання було отримано 28,3 млн запитів, при цьому пропозиція складає 2,5 млн. Таким чином, сукупний попит удвічі перевищує показники Євро-2016 – це черговий історичний рекорд турніру. Вболівальники мають неабиякий інтерес до революційного розіграшу форуму, який прийматимуть відразу 12 міст по всій Європі.
Нагадаємо, фінальна стадія Євро-2020 розпочнеться 12 червня, збірна України проводитиме свої матчі групового етапу в Бухаресті та Амстердамі.
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