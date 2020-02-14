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УЄФА оголосив про рекорд заявок на квитки на матчі Євро-2020 – попит в 10 разів перевищує можливості стадіонів

14 лютого 14:37 327 Читать на русском
УЄФА оголосив про рекорд заявок на квитки на матчі Євро-2020 – попит в 10 разів перевищує можливості стадіонів
Гравці збірної України святкують з фанатами / Сайт УАФ

Фанати готові забезпечити аншлаги на кожному матчі фінальної стадії Євро-2020.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив про рекордну кількість заявок на квитки на матчі форуму.

УАФ офіційно затвердила міста, в яких збірна України зіграє перед Євро-2020

В рамках двох етапів подання було отримано 28,3 млн запитів, при цьому пропозиція складає 2,5 млн. Таким чином, сукупний попит удвічі перевищує показники Євро-2016 – це черговий історичний рекорд турніру. Вболівальники мають неабиякий інтерес до революційного розіграшу форуму, який прийматимуть відразу 12 міст по всій Європі.

Нагадаємо, фінальна стадія Євро-2020 розпочнеться 12 червня, збірна України проводитиме свої матчі групового етапу в Бухаресті та Амстердамі.

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Теги
футбольні фанати УЄФА Євро-2020 квитки на футбол
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