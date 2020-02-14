УЕФА объявил о рекорде заявок на билеты на матчи Евро-2020 – спрос в 10 раз превышает возможности стадионов

Фанаты готовы обеспечить аншлаги на каждом матче финальной стадии Евро-2020.

УЕФА на своем официальном сайте объявил о рекордном количестве заявок на билеты на матчи форума.

УАФ официально утвердила города, в которых сборная Украины сыграет перед Евро-2020

В рамках двух этапов было получено 28,3 млн запросов, при этом предложение составляет 2,5 млн. Таким образом, совокупный спрос вдвое превышает показатели Евро-2016 – это очередной исторический рекорд турнира. Болельщики имеют большой интерес к революционному розыгрышу форума, который будут принимать сразу 12 городов по всей Европе.

Напомним, финальная стадия Евро-2020 начнется 12 июня, сборная Украины будет проводить свои матчи группового этапа в Бухаресте и Амстердаме.

Еротична збірна України – з ким святкуватимуть День Валентина футболісти національної команди