УЄФА оголосив господарів фіналу Ліги Європи та Суперкубка УЄФА 2022 року

На засіданні УЄФА в Амстердамі було прийнято кілька важливих рішень.
Будапешт прийматиме фінальний поєдинок Ліги Європи у сезоні 2021/22, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Матч відбудеться на Пушкаш Арені.
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Також учасники робочої зустрічі виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій затвердили, що Суперкубок 2022 року відбудеться у Гельсінкі на стадіоні Олімпік Стедіум.
Нагадаємо, ключовий матч нинішнього розіграшу ЛЄ відбудеться у столиці Португалії на Естадіо ду Драгау.
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