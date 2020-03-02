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УЄФА оголосив господарів фіналу Ліги Європи та Суперкубка УЄФА 2022 року

18:25 3075 Читать на русском
УЄФА оголосив господарів фіналу Ліги Європи та Суперкубка УЄФА 2022 року
Пушкаш Арена у Будапешті / Фото Hungary Today

На засіданні УЄФА в Амстердамі було прийнято кілька важливих рішень.

Будапешт прийматиме фінальний поєдинок Ліги Європи у сезоні 2021/22, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Матч відбудеться на Пушкаш Арені.

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Також учасники робочої зустрічі виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій затвердили, що Суперкубок 2022 року відбудеться у Гельсінкі на стадіоні Олімпік Стедіум.

Нагадаємо, ключовий матч нинішнього розіграшу ЛЄ відбудеться у столиці Португалії на Естадіо ду Драгау.

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