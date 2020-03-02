УЕФА объявил хозяев финала Лиги Европы и Суперкубка УЕФА 2022 года

На заседании УЕФА в Амстердаме был принят ряд важных решений.

Будапешт будет принимать финальный поединок Лиги Европы в сезоне 2021/22, сообщает официальный сайт УЕФА. Матч состоится на Пушкаш Арене.

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Также участники рабочей встречи исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций утвердили, что Суперкубок 2022 года состоится в Хельсинки на стадионе Олимпик Стэдиум.

Напомним, ключевой матч нынешнего розыгрыша ЛЕ состоится в столице Португалии на Эстадио ду Драгау.

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