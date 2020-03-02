toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР

УЕФА объявил хозяев финала Лиги Европы и Суперкубка УЕФА 2022 года

18:26 225 Читати українською
УЕФА объявил хозяев финала Лиги Европы и Суперкубка УЕФА 2022 года
Пушкаш Арена в Будапеште / Фото Hungary Today

На заседании УЕФА в Амстердаме был принят ряд важных решений.

Будапешт будет принимать финальный поединок Лиги Европы в сезоне 2021/22, сообщает официальный сайт УЕФА. Матч состоится на Пушкаш Арене.

Чеферин объявил хозяев финалов Лиги Европы и Суперкубка УЕФА-2021 – среди кандидатов был Харьков

Также участники рабочей встречи исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций утвердили, что Суперкубок 2022 года состоится в Хельсинки на стадионе Олимпик Стэдиум.

Напомним, ключевой матч нынешнего розыгрыша ЛЕ состоится в столице Португалии на Эстадио ду Драгау.

Бенфіка – Шахтар: "Зінедін Степаненко" взяв Лісабон, жах Матвієнка – оцінки "гірникам" за дику нічию з присмаком 1/8 ЛЄ

blog_ava
Зидан выделил двух игроков Реала после победы в Эль Класико
00:59
806
Теги
футбольные стадионы Лига Европы УЕФА
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
20
мин
Портсмут
21:45
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук