18-летний хавбек признан лучшим игроком Евро-2020, сообщает официальный твиттер УЕФА. Испанец выдал фантатсичний показатель точности передач в течение всего турнира – 92,3%.

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассыпался в комплиментах вундеркинду: "То, что сделал Педри на этом турнире, в 18 лет, не сделал никто. Даже Андрес Иньеста этого не делал, это невероятно, уникально".

Напомним, Испания прекратила участие в чемпионате Европы в полуфинале, уступив будущим триумфаторам – Италии – лишь в серии пенальти.

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