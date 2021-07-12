Прапор Італії над Вемблі, поцілунок К'єлліні і тріумфальні милиці Спінаццоли – як "Скуадра" святкувала перемогу на Євро
08:00 - Читать на русском
Збірна Італії змогла насолодитися моментом радості після важкого шляху на чемпіонаті Європи.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
Підопічні Манчіні отримали свої золоті медалі і перейшли до масових святкувань з фанатами.
Італія – Англія – 1:1 (3:2 пен.) – відео голів і огляд матчу
Капітан Джорджо К'єлліні ніжно поцілував кубок перед тим, як понести його до команди. Леонардо Спінаццола провів розкішний турнір, але півфінал і фінал пропускав через жахливу травму. Тим не менш, захисник Роми на милицях радів разом з партнерами.
Церемонію нагородження підсумував зелено-біло-червоний прапор над Вемблі – Італія чемпіон Євро-2020!
Італія стала чемпіоном Європи, перегравши Англію у серії пенальті
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