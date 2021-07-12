Підопічні Манчіні отримали свої золоті медалі і перейшли до масових святкувань з фанатами.

Італія – Англія – 1:1 (3:2 пен.) – відео голів і огляд матчу

Капітан Джорджо К'єлліні ніжно поцілував кубок перед тим, як понести його до команди. Леонардо Спінаццола провів розкішний турнір, але півфінал і фінал пропускав через жахливу травму. Тим не менш, захисник Роми на милицях радів разом з партнерами.

Церемонію нагородження підсумував зелено-біло-червоний прапор над Вемблі – Італія чемпіон Євро-2020!

Італія стала чемпіоном Європи, перегравши Англію у серії пенальті