"Ущипнув себе, коли дізнався, що повернуся в АПЛ", – Крауч став гравцем Бернлі

Легендарний англійський нападник Пітер Крауч знову виступатиме в АПЛ.

38-річний Крауч підписав контракт з Бернлі до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Я ущипнув себе, коли дізнався про перехід, і зараз перебуваю в повному захваті. Я добре знаю кількох гравців Бернлі, і всі вони відгукнулися про клуб найкращим чином. Шон Дайч – тренер, яким я завжди захоплювався. Новина про трансфер з'явилася несподівано. Ніколи не думав, що знову отримаю можливість пограти в Прем'єр-лізі, тому точно не віднесусь до цього шансу легковажно", – цитує Крауча Daily Mail.

Нагадаємо, Пітер відомий своїми виступами за Саутгемптон, Ліверпуль, Портсмут, Тоттенхем та збірну Англії. В поточному сезоні Чемпіоншипа за Сток Сіті Крауч провів 23 матчі, в яких відзначився голом та асистом.

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