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"Ущипнул себя, когда узнал, что вернусь в АПЛ", – Крауч стал игроком Бернли

1 февраля 12:45 95 Читати українською
"Ущипнул себя, когда узнал, что вернусь в АПЛ", – Крауч стал игроком Бернли
Питер Крауч / Фото ФК Бернли

Легендарный английский нападающий Питер Крауч снова будет выступать в АПЛ.

38-летний Крауч подписал контракт с Бернли до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

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"Я ущипнул себя, когда узнал о переходе, и сейчас нахожусь в полном восторге. Я хорошо знаю нескольких игроков Бернли, и все они откликнулись о клубе лучшим образом. Шон Дайч – тренер, которым я всегда восхищался. Новость о трансфере появилась неожиданно. Никогда не думал, что снова получу возможность поиграть в Премьер-лиге, поэтому точно не отнесусь к этому шансу легкомысленно", – цитирует Крауча Daily Mail.

Напомним, Питер известен своими выступлениями за Саутгемптон, Ливерпуль, Портсмут, Тоттенхэм и сборную Англии. В текущем сезоне Чемпионшипа за Сток Сити Крауч провел 23 матча, в которых отметился голом и ассистом.

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