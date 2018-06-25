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Уругвай – Россия: прогноз на матч ЧМ-2018

24 июня 18:33 198 Читати українською
Уругвай – Россия: прогноз на матч ЧМ-2018
Уругвай – Россия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Уругвай и Россия встретятся в матче 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018 в Самаре. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Уругвай – Россия состоится 25 июня на стадионе Самара Арена. Начало игры – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Уругвай – Россия, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill шансы команд считают примерно равными, но незначительным фаворитом противостояния все же называют команду Уругвая. Коэффициент на победу южноамериканцев составляет 2.50, а потенциальный триумф россиян оценивается баллом 3.00. На ничью ставят 3.00.

Букмекеры из Bwin дают похожие коэффициенты. На победу уругвайцев ставят коэффициент 2.50, ничья оценивается в 3.10, победа России – 3.10.

Напомним, обе команды уже обеспечили себе участие в 1/8 финала ЧМ-2018, опередив Египет и Саудовскую Аравию. По итогам матча определится судьба первого места в квартете. Победа уругвайцев принесет им лидерство в группе А, любой другой результат сделает победителем группы Россию.

ЧМ-2018 3 тур

Уругвай - Россия: Понедельник 25 июня 2018

Уругвай
до матча
13
час
:
28
мин
Россия
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:
28
мин
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17:00
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