Єгипет – Уругвай: післяматчева прес-конференція Оскара Табареса

Головний тренер збірної Уругваю Оскар Табарес поділився враженнями після матчу з Єгиптом.

"Є, що покращувати, проведемо індивідуальну роботу з футболістами. Розраховуємо, що команда буде додавати по ходу турніру. Будемо намагатися рости і набиратися досвіду.

Єгипет – Уругвай – 0:1 – відео гола

У футболі один гравець не може вирішувати все. Є великі гравці, але що поробиш, травми трапляються. Звичайно, з Салахом вони були б сильнішими. Але і без нього вони добре оборонялися.

Наведу приклад з нашої збірної – ми перемагали без Кавані і Суареса, а сьогодні могли не виграти з ними в складі. Все вирішує гра команди, єдиний колектив.

Чому не йшла гра у Суареса? Погані дні бувають у всіх, навіть у Пеле і Марадони, у Мессі. У нього ж були моменти, просто не пощастило з завершенням. Двічі воротар чудово зіграв, його не дарма визнали найкращим гравцем матчу.

Іноді ворота виявляються занадто великими, іноді занадто маленькими. Всі ми знаємо, як може грати Луїс, його рівень не викликає сумнівів. У нього все в порядку, ось побачите", – цитує Табареса Sport24.ru.