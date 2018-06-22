toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Єгипет – Уругвай: післяматчева прес-конференція Оскара Табареса

15 червня 18:23 723 Читать на русском
Єгипет – Уругвай: післяматчева прес-конференція Оскара Табареса
Оскар Табарес / Уругвай

Головний тренер збірної Уругваю Оскар Табарес поділився враженнями після матчу з Єгиптом.

"Є, що покращувати, проведемо індивідуальну роботу з футболістами. Розраховуємо, що команда буде додавати по ходу турніру. Будемо намагатися рости і набиратися досвіду.

Єгипет – Уругвай – 0:1 – відео гола

У футболі один гравець не може вирішувати все. Є великі гравці, але що поробиш, травми трапляються. Звичайно, з Салахом вони були б сильнішими. Але і без нього вони добре оборонялися.

Наведу приклад з нашої збірної – ми перемагали без Кавані і Суареса, а сьогодні могли не виграти з ними в складі. Все вирішує гра команди, єдиний колектив.

Чому не йшла гра у Суареса? Погані дні бувають у всіх, навіть у Пеле і Марадони, у Мессі. У нього ж були моменти, просто не пощастило з завершенням. Двічі воротар чудово зіграв, його не дарма визнали найкращим гравцем матчу.

Іноді ворота виявляються занадто великими, іноді занадто маленькими. Всі ми знаємо, як може грати Луїс, його рівень не викликає сумнівів. У нього все в порядку, ось побачите", – цитує Табареса Sport24.ru.

ЧС-2018 1 тур

Єгипет - Уругвай: П'ятниця 15 червня 2018

Єгипет
Матч завершено
0 : 1
Уругвай
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Уругвай Уругвай Оскар Вашингтон Табарес Оскар Вашингтон Табарес Єгипет - Уругвай Оскар Табарес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Сербія – Швейцарія: анонс матчу ЧС-2018
    ЧС 2018 — 09:00305 Сербія – Швейцарія: анонс матчу ЧС-2018
1
год
:
7
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук