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Єгипет – Уругвай – 0:1 – відео гола

15 червня 16:54 5313 Читать на русском
Єгипет – Уругвай – 0:1 – відео гола
Єгипет – Уругвай – 0:1 – відео гола

Збірна Уругваю у матчі 1-го туру групи А Чемпіонату світу 2018 проти Єгипту забила єдиний гол у матчі. До вашої уваги відео забитого м'яча.

У стартовому для команд матчі на ЧС-2018 Єгипет – Уругвай номінальні гості відкрили рахунок. На 90-й хвилині гол забив Хіменес.

Уругвай дотиснув Єгипет без Салаха у матчі 1 туру ЧС-2018

Гола Хіменеса вистачило для мінімальної перемоги, Єгипет не мав часу, аби відновити статус-кво.

Зазначимо, що участь у матчі не взяв лідер єгиптян Мохамед Салах, тому його команда робила ставку на оборону. Команді Купера майже вдалося зберегти ворота недоторканними, проте втрата концентрації на останніх хвилинах матчу коштувала Єгипту нічиєї.

Уругвай завдяки перемозі після 1 туру займає 2 сходинку таблиці групи А. Єгипет перебуває на 3 місці. Наступним суперником для Уругваю стане Росія, яка напередодні розгромила Саудівську Аравію з рахунком 5:0.

Огляд матчу: Відео видалено на прохання правовласника

ЧС-2018 1 тур

Єгипет - Уругвай: П'ятниця 15 червня 2018

Єгипет
Матч завершено
0 : 1
Уругвай
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Теги
ЧС 2018 Єгипет Єгипет Уругвай Уругвай Єгипет - Уругвай Хосе Хіменес Хосе Хіменес
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