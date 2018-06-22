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Египет – Уругвай: послематчевая пресс-конференция Оскара Табареса

15 июня 18:23 105 Читати українською
Египет – Уругвай: послематчевая пресс-конференция Оскара Табареса
Оскар Табарес / Уругвай

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес поделился впечатлениями после матча с Египтом.

"Есть, что улучшать, проведем индивидуальную работу с футболистами. Рассчитываем, что команда будет прибавлять по ходу турнира. Будем стараться расти и набираться опыта.

Египет – Уругвай – 0:1 – видео гола

В футболе один игрок не может решать все. Есть большие игроки, но что поделать, травмы случаются. Конечно, с Салахом они были бы сильнее. Но и без него они здорово оборонялись.

Приведу пример из нашей сборной – мы побеждали без Кавани и Суареса, а сегодня могли не выиграть с ними в составе. Все решает игра команды, единый коллектив.

Почему не шла игра у Суареса? Плохие дни бывают у всех, даже у Пеле и Марадоны, у Месси. У него ведь были моменты, просто не повезло с завершением. Дважды вратарь здорово сыграл, его не зря его признали лучшим игроком матча.

Иногда ворота оказываются слишком большими, иногда слишком маленькими. Все мы знаем, как может играть Луис, его уровень не вызывает сомнений. У него все в порядке, вот увидите", – цитирует Табареса Sport24.ru.

ЧМ-2018 1 тур

Египет - Уругвай: Пятница 15 июня 2018

Египет
Матч окончен
0 : 1
Уругвай
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Теги
ЧМ 2018 Уругвай Уругвай Оскар Вашингтон Табарес Оскар Вашингтон Табарес Египет - Уругвай Оскар Табарес
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